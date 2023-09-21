Единая лига ВТБ открыла бюджеты клубов за сезон-2022/23

Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты команд за прошедший сезон.

Под бюджетом здесь понимается «итого доходов»; есть еще «итого расходов» — это те цифры, которые бюджетом считает сама Единая лига. Цифры там отличаются, но не сильно.

Лидером по доходам среди клубов стал ЦСКА (2,307 миллиарда рублей). УНИКС, ставший чемпионом единой лиги ВТБ — четвертый.

ЦСКА — 2,307 млрд рублей

«Зенит» — 2,203 млрд

«Локо» — 1,365 млрд

УНИКС — 1,236 млрд

«Самара» — 615 млн

«Нижний» — 442 млн

«Парма» — 357 млн

«Енисей» — 289 млн

МБА — 283 млн

«Автодор» — 217 млн