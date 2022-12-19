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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:45

Единая лига ВТБ составила символическую пятерку тура

Мария Гусева
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По итогам матчей 16-18 декабря Единая лига ВТБ составила символическую пятерку игроков.

Нападающий ЦСКА Ливио Жан-Шарль в матче против «Локомотива-Кубани» (94:80) набрал 25 очков, сделал 10 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота.

Данила Походяев помог «Парме» обыграть «Астану» (94:74) в последнем домашнем матче пермской команды в 2022 году — 19 очков, 8 подборов и 2 передачи.

Тимофей Якушин с 16 очками, 7 подборами и 7 передачами стал самым эффективным в составе МБА в игре против «Минска» (76:61).

Малик Ньюмэн (25 очков) и Данило Николич (16 очков и 9 подборов) помогли «Автодору» одержать победу над «Зенитом» в Саратове (91:79).

Источник: Единая лига ВТБ
БК Автодор
БК МБА
БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
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