Емченко: «Хотим победить УНИКС и сделаем все для этого»

Разыгрывающий защитник «Локомотива» Владислав Емченко поделился ожиданиями от третьего матча против УНИКС в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Играем дома, в родном «Баскет-Холле». Последние матчи тут был ажиотаж с билетами, а на трибунах — нереальная, сумасшедшая поддержка. Уверен, что также будет и на ближайших домашних матчах финальной серии. Хотим победить и сделаем все для этого. У нас хорошая атмосфера в команде, в тренерском штабе, мы готовы выходить и показывать свой лучший баскетбол. Все в наших руках», — цитирует пресс-служба клуба Емченко.

В серии «Локомотив» — УНИКС ничья — 1-1. Третий матч пройдет 11 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.