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Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:48

Райкович — о матче за бронзу Единой лиги ВТБ: «Для нас важно играть на максимуме своих возможностей и идти к победе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался перед началом серии с «Зенитом» за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

«Мы должны забыть о том, что происходило в последнее время, и постараться подготовиться к этим играм. Без Алекса [Шведа] нам нужно реорганизовать нападение, подготовить и внедрить новые тактические приемы. Для нас важно играть на максимуме своих возможностей и идти к победе», — приводит слова Райковича пресс-служба БК ЦСКА.

Первый матч серии плей-офф за третье место Единой лиги ВТБ пройдет сегодня, 5 мая, в Москве.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-05-05-cska-zenit-news-preview/
БК Зенит
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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