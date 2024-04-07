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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:50

ЦСКА потерпел поражение от «Енисея» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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ЦСКА на выезде проиграл «Енисею» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:86.

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс из «Енисея», набравший 30 очков. Канадец также установил новый рекорд лиги по очкам за сезон — 853. Предыдущий принадлежал Киту Лэнгфорду, который в сезоне-2015/16 набрал 851 очко за УНИКС.

Армейцы с 25 победами занимают второе место в турнирной таблице группы А. Красноярская команда выиграла 18 матчей и располагается на последней позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 86:81 (20:9, 18:29, 23:19, 25:24)

Е: Ратэн-Мэйс (30), Хопкинс (27), Мартин (20)

Ц: Тримбл (24), Хэнлан (15), Руженцев (8)

7 апреля. Красноярск. «Арена-Север»

Баскетбол
БК Енисей
БК ЦСКА
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