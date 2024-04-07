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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:59

«Уралмаш» обыграл «Астану» и одержал шестую победу подряд

Алина Савинова
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«Уралмаш» дома обыграл «Астану» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:79.

Самым результативным игроком встречи стал Карвел Андерсон из «Астаны» — на его счету 27 очков.

«Уралмаш» с 24 победами возглавляет турнирную таблицу группы Б. Команда продлила победную серию до шести матчей. У «Астаны» 12 побед и 7-я позиция.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Астана» — 87:79 (19:11, 14:13, 21:27, 33:28)

7 апреля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

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