«Уралмаш» обыграл «Астану» и одержал шестую победу подряд

«Уралмаш» дома обыграл «Астану» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:79.

Самым результативным игроком встречи стал Карвел Андерсон из «Астаны» — на его счету 27 очков.

«Уралмаш» с 24 победами возглавляет турнирную таблицу группы Б. Команда продлила победную серию до шести матчей. У «Астаны» 12 побед и 7-я позиция.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Астана» — 87:79 (19:11, 14:13, 21:27, 33:28)

7 апреля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».