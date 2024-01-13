«Енисей» победил «Руну», Мартин и Ратэн-Мэйс набрали на двоих 49 очков

«Енисей» дома обыграл «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:82.

Игроки хозяев Джеремайя Мартин (27) и Ксэвьер Ратэн-Мэйс (22) набрали на двоих 49 очков.

Красноярцы одержали 13-ю победу в 22 матчах и занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб потерпел 12-е поражение после 21 матчах — 9-е место таблицы Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Руна» (Москва) — 89:82 (29:22, 19:25, 17:12, 24:23)

Е: Мартин (27), Ратэн-Мэйс (22), Хопкинс (14)

Р: Иванович (20), Савин (12)

13 января. Красноярск. «Арена-Север».