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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:26

ЦСКА второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву»

Руслан Минаев
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ЦСКА на выезде проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:89.

Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Перселл («Локомотив») — 30 очков.

ЦСКА во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву». Армейцы лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 18 побед и 3 поражения.

Краснодарский клуб одержал седьмую победу в чемпионате подряд. Клуб занимает 4-е место в таблице — 16 побед в 22 матчах.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 89:85 (22:27, 22:26, 25:20, 20:12)

Л: Акун-Перселл (30), Барфорд (15), Мартюк (10)

Ц: Тримбл (23), М`Бай (21), Джекири (11)

13 января. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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