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29 марта, 00:40

Евгений Пашутин — о брате: «Захар намного талантливее меня»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший баскетболист сборной России, а сейчас главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Захаре — младшем брате.

— Ваш брат тоже увлечен штангой?

— Жим делает, но вес берет поменьше. У него занятия на все тело. Спина, ноги.

— В чем вы совсем разные?

— Захар намного талантливее.

— Да-а?!

— Многие ребята могут не согласиться, но для меня это факт. У брата столько титулов! Чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, двукратный победитель Евролиги, пятикратный чемпион России... Захар удачно попал — поиграл и с тем потрясающим поколением, где были Карасев, Панов, Кисурин с Бабковым, и с молодыми. Когда уже появился Кириленко, а тренировал Дэвид Блатт. Так что брат и по таланту, и по достижениям гораздо ярче меня.

— В НБА потянул бы?

— Знаете, мне так смешны разговоры ребят постарше, мол, мы могли бы заиграть в НБА... Что говорить, если этого не случилось? В 1989-м в «Портленд» приехал Дражен Петрович — европейская мегазвезда. В самых важных матчах по 60 очков за «Реал» заколачивал! А что в «Портленде», вы помните?

— Что?

— Сел на лавочку. Так и сидел полтора года, пока не перешел в «Нью-Джерси». Вот там стал забивать по 30. Кто из нашего поколения всерьез думал об НБА? Хотя Захару по силам было там сыграть. Теоретически.

— Вы полагаете?

— А почему нет? Он скоростной, легкий. С хорошим броском, забивал трехочковые. Как раз американская игра! Тут вопрос, к какому тренеру попадешь?

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Баскетбол
Евгений Пашутин
Захар Пашутин
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