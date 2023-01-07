Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:28

Форвард УНИКСа Воронцевич: «Мы досконально разбираем тактические схемы «Пармы», их нападение и защитные действия»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о подготовке команды к матчу Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Мы летим в Пермь — один из самых баскетбольных городов страны. У пермяков прекрасный зал и преданные болельщики. Наш соперник — хорошо сбалансированная команда под руководством авторитетного тренера. Мы ответственно готовимся к матчу, досконально разбираем тактические и игровые схемы «Пармы», их нападение и защитные действия. Кроме того, ежедневно стремимся улучшать свою игру и прогрессировать. Ожидаю красивого, напряженного матча и желаю нам удачи!» — цитирует форварда пресс-служба клуба.

УНИКС занимает 2-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» расположилась на 6-й строчке. Матч между командами пройдет 8 января и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=parmapari-vs-unics-preview
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
0
Читайте также
Ролик с несуществующим голом Роналду за «Аль-Наср» собрал 17 миллионов просмотров
Вернут ли сборную России в 2024 году? Шанс есть, но он минимальный
В Донбассе произошла танковая дуэль российских солдат и бойцов ВСУ
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Американский экс-разведчик заявил о проигрыше Киева до поставок нового оружия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Астаны» Киселев: «35 минут мы показываем хороший баскетбол, а в последние 5 минут теряем дисциплину»