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Сегодня, 22:13

Форварда ЦСКА Семена Антонова прооперируют 28 октября

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что баскетболист московского клуба Семен Антонов будет прооперирован в пятницу, 28 октября, после чего станут ясны сроки его восстановления.

«Антонов порвал ахилл, выбыл на длительный срок. Завтра будет прооперирован, после этого станут ясны сроки восстановления», — сказал Ватутин ТАСС.

33-летний Антонов является бронзовым призером Олимпиады 2012 года и обладателем бронзовой награды чемпионата Европы 2011 года. За ЦСКА баскетболист выступает с 2016 года. Ранее он играл за «Нижний Новгород» и «Автодор».

Источник: https://tass.ru/sport/16179699
БК ЦСКА
Семен Антонов
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