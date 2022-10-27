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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:44

Райкович — о победе над «Енисеем»: «Сегодня мы играли в основном за Семена Антонова»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».

«Поздравляю нашу команду с победой. Сегодня мы играли в основном за Семена Антонова, все наши мысли с ним, так как завтра ему предстоит операция. Желаем, чтобы операция прошла успешно, и чтобы Саймон скорей восстановился.

Что касается игры, то мы контролировали ее все 40 минут. Важно, чтобы каждый внес свой вклад. Мы с нетерпением ждем новых вызовов", — приводит слова тренера сайт красно-синих.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-10-27-cska-enisey-news-report/
БК Енисей
БК ЦСКА
Семен Антонов
Эмил Райкович
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