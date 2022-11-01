Главный тренер «Автодора» Павичевич: «Приложим все силы, чтобы сыграть хорошо с УНИКСом»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич рассказал о подготовке к предстоящему матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Подготовка к встрече с УНИКСом проходит стандартно. Понимаем, что нам предстоит тяжелая выездная игра с лидером Единой лиги ВТБ. Мы постараемся показать свой баскетбол, навязать хозяевам борьбу и сделаем все возможное, чтобы сыграть хорошо», — цитирует пресс-служба клуба Павичевича.

Матч УНИКС — «Автодор» пройдет сегодня, 1 ноября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.