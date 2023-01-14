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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:59

Руссо: «Енисей» — тяжелый и сильный соперник»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».

«Енисей» — очень опытная команда, которую Анзулович тренирует уже на протяжении трех лет. Они сыгранные и прекрасно знакомы с его системой. Тяжелый и сильный соперник. В двух последних матчах «Енисей» показывал очень хороший баскетбол. Они знают, как играть и использовать наши слабости. Дорога в Красноярск будет крайне непростой. Считаю, решающее влияние на игру окажет тот факт, насколько наши баскетболисты сумеют адаптироваться к поездке», — цитирует пресс-служба клуба Руссо.

Матч «Енисей» — «Автодор» пройдет завтра, 15 января. Начало встречи — 13.00 мск.

БК Автодор
БК Енисей
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