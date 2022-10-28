Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:11

Главный тренер УНИКСа Перасович поделился ожиданиями от первой в истории игры с МБА

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от первого в истории матча с МБА в Единой лиге ВТБ.

«Мы готовимся к встрече с командой — открытием сезона — молодой и амбициозной МБА. Москвичи выходят заряженными на каждый матч, действуют с энергией, концентрацией и максимальной самоотдачей, всегда борются до конца и показывают качественный баскетбол. Поэтому нам предстоит непростой матч», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Матч МБА — УНИКС состоится сегодня, 28 октября. Начало — в 19.00 (мск).

Московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, казанская команда — вторая.

Источник: https://unics.ru/news/novosti-komandy/?id=mba-unics-preview
БК МБА
БК УНИКС
Велимир Перасович
0
Читайте также
Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?
Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение
Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации
Матвиенко указала на законное право россиян уезжать и возвращаться в страну
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Райкович — о победе над «Енисеем»: «Сегодня мы играли в основном за Семена Антонова»

Форвард ЦСКА Антонов успешно перенес операцию после травмы