Райкович: «Встречи с УНИКСом — это своеобразные дерби для нас»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Встречи с УНИКСом — это своеобразные дерби для нас, как и матчи с «Зенитом», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Райковича. — Мы играем второй раз кряду и на этот раз вынуждены обходиться без Алексея Шведа. Необходимо подойти к игре со всей возможной агрессивностью и энергией, не позволить им превзойти нас на подборе, как это случилось в Казани. Надеюсь, завтра на трибунах будет много наших болельщиков, которые поддержат нас и поделятся столь необходимой энергией».

Матч ЦСКА — УНИКС пройдет сегодня, 2 марта. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.