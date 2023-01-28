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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:33

Главный тренер «Енисея» Анзулович: «В следующих матчах нам нужно выступать лучше, если мы хотим добиваться побед»

Алина Савинова
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны» (83:67).

«Поздравляю игроков с победой, но не могу сказать, что меня устраивало качество нашей игры на протяжении сорока минут. Мы не играли стабильно, особенно в защите. В следующих матчах нам нужно выступать гораздо лучше, если мы хотим добиваться побед. Но в конечном итоге сегодня мы победили. Нужно проанализировать матч и постараться играть лучше», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Астана» расположилась на строчку ниже.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/enisej-nachinaet-vtoroj-etap-s-pobedy-v-kazahstane/
БК Астана
БК Енисей
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