Главный тренер УНИКСа: «Провели один из лучших своих матчей»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (104:59).

«Считаю, сегодня мы провели один из лучших своих матчей как команда за весь тот период, что я возглавляю УНИКС. Убежден, нынешний состав не уступает по таланту прошлогоднему. Сегодня мы играли без суеты, интенсивно и выложились по максимуму. Очень рад за ребят, потому что они показали очень хорошую игру», — приводит слова тренера сайт лиги.

Восемь игроков УНИКСа преодолели отметку в 10 набранных очков по итогам встречи.