0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:47

Анзулович о победе над «Астаной»: «Могли бы играть лучше, но главное — это результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Астаной» (77:67) в матче Единой лиги ВТБ.

«К сожалению, у нас возникло много проблем перед этим матчем. В пятницу у Суприма Ханна поднялась температура, также буквально перед игрой по той же причине мы потеряли Анджело Уорнера. Однако, учитывая все сложившиеся обстоятельства, я очень рад победе. Естественно, мы могли бы играть лучше, но главное для нас — это результат», — приводит слова Анзуловича пресс-служба лиги.

«Енисей» все еще претендует на плей-офф, но если один из двух конкурентов — «Автодор» и «Самара» — выиграет оба своих оставшихся матча, то сибиряки останутся без «постсезонки».

«Енисей» 26 марта дома сыграет с «Самарой».

БК Астана
БК Енисей
0
Читайте также
Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ
Турнир шоу-программ — это точно успех. Но есть несколько «но»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Астаны» Киселев: «Наша проблема — подбор. И это сыграло ключевую роль»