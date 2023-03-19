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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:20

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче второго этапа группы А регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:70.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Барфорд — 10 очков. В составе проигравшей команды 25 очков набрал Джален Рейнольдс.

«Локомотив-Кубань» 26 марта на выезде сыграет с ЦСКА, а УНИКС в этот же день встретится с «Зенитом».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 78:70 (23:20, 19:23, 18:12, 18:15)

19 марта. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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