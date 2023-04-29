Главный тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: «ЦСКА провел свой лучший матч в серии»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итоги шестого матча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (75:98, 3-3).

«К сожалению, в первой половине на площадке была только одна команда. ЦСКА снес нас, как ураган, и мы оказались к этому не готовы. Мы сыграли неправильно. С другой стороны, ЦСКА провел свой лучший матч в этой серии.

Жаль, что у нас опять проявился наш обидный недостаток по ходу сезона, когда после классных побед на выезде в следующей игре дома мы демонстрируем не очень качественную игру. Да, мы играем против лучшей команды в истории российского баскетбола, но это не оправдание. Большое спасибо фанатам, они сегодня проявили себя прекрасно. Они на протяжении всего плей-офф болеют за нас великолепно. Сожалею, что сегодня наша игра не соответствовала силе поддержки. Осталась одна игра, самая решающая в этой серии. Мы по-прежнему настроены выйти в финал, и сейчас самое главное — полностью восстановиться», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.