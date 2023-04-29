КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:07

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: «ЦСКА провел свой лучший матч в серии»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итоги шестого матча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (75:98, 3-3).

«К сожалению, в первой половине на площадке была только одна команда. ЦСКА снес нас, как ураган, и мы оказались к этому не готовы. Мы сыграли неправильно. С другой стороны, ЦСКА провел свой лучший матч в этой серии.

Жаль, что у нас опять проявился наш обидный недостаток по ходу сезона, когда после классных побед на выезде в следующей игре дома мы демонстрируем не очень качественную игру. Да, мы играем против лучшей команды в истории российского баскетбола, но это не оправдание. Большое спасибо фанатам, они сегодня проявили себя прекрасно. Они на протяжении всего плей-офф болеют за нас великолепно. Сожалею, что сегодня наша игра не соответствовала силе поддержки. Осталась одна игра, самая решающая в этой серии. Мы по-прежнему настроены выйти в финал, и сейчас самое главное — полностью восстановиться», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.

Источник: https://lokobasket.com/news/231633/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
0
Читайте также
Участника Олимпиады уличили в фальсификации результатов. Он оправдывался фейковым фото
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
«Известия» показали кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ
В МО сообщили об уничтожении ВС РФ разведгруппы ВСУ в ДНР
В Великобритании допустили превосходство юаня над долларом
В ООН призвали не бить по гражданской инфраструктуре после обстрелов Донецка
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Райкович: «ЦСКА не мог позволить себе поражение, которое завершило бы наш сезон»