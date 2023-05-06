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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:10

Секулич: «Для победы над такой командой, как УНИКС, нужно хорошо защищаться»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над УНИКСом (88:76) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Конечно, я доволен результатом. Всегда крайне важно начать серию с победы, тем более в гостях. Это была очень интересная игра. Обе команды начали жестко, с концентрацией и настроем. Думаю, ключевой стала командная оборона. Для победы над такой командой, как УНИКС, нужно хорошо защищаться. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — приводит слова тренера официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 8 мая в Казани.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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