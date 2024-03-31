Лукич: «Сегодня МБА показал, что очень хочет в плей-ин»

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал поражение от МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (70:77).

Нижегородская команда потеряла шанс приблизиться к зоне плей-ин. На данный момент «Пари НН» идет на шестом месте в турнирной таблице группы Б. У МБА четвертая позиция.

«Поздравляю МБА с победой, сегодня команда показала, что очень хочет в плей-ин. В первой половине лидировали, но во второй уже постоянно были в роли догоняющих. Чего не хватило для победы? Не могу сказать, по самоотдаче вопросов у меня нет, но играть сегодня было сложно. Будем искать причины», — цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем туре «Пари НН» сыграет против «Уралмаша». Матч пройдет 3 апреля.