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Единая лига ВТБ

3 февраля, 23:36

Базаревич о поражении от «Пармы»: «Обидно проиграть последним броском»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич оценил игру команды в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (74:77).

«Обидно проиграть последним броском. У меня нет глобальных претензий к игрокам: мы выкладывались. Но столкнулись с некоторыми трудностями: Джордан получил травму в матче в Саратове, и его нам очень не хватило, Ивлев болел, Умрихин тоже. Не хватило реализации. Мы были агрессивны, активны. Но поначалу отпустили, а затем сыграли роль наши ошибки.

Мы в первой половине подбирались близко – и теряли простые мячи. Во второй половине уже имели преимущество – и допустили потери в переломные моменты: повели 6 очков – и два раза потеряли мяч плюс получили технический… Эти детали и решили игру. Но мы чувствовали поддержку болельщиков: их сегодня было много – и поддержка была отличная. Атмосфера была отличная. Жаль, их не порадовали», – приводит слова Базаревича сайт клуба.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на выезде с «Минском». Встреча состоится 11 февраля.

Источник: https://bcsamara.com/news/mbcsamara/?id=5097
БК Парма (Пермь)
БК Самара
Сергей Базаревич
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