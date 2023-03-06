Сегодня, 16:42
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».
«Мы отлично знаем «Нижний Новгород», ведь за последние два месяца встречались с этой командой уже четырежды, — цитирует пресс-служба клуба Перасовича. — Они демонстрируют отличный баскетбол, особенно на родном паркете. Мы понимаем всю важность предстоящего матча и хотим реабилитироваться за последние неудачи».
Матч «Нижний Новгород» — УНИКС пройдет сегодня, 6 марта. Начало — 19.00 мск.