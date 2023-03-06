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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:08

«Пари НН» выиграл у УНИКСа дома в матче Единой лиги ВТБ

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Пари НН» обыграл УНИКС дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:68.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник нижегородцев Джеремейн Лав, который набрал 28 очков.

«Пари НН» занимает пятое место в таблице группы А Единой лиги ВТБ, УНИКС идет на второй строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Пари НН» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) — 78:68 (20:18, 19:22, 13:11, 26:17)

П: Лав (28), Хвостов (10), Салаш (9)

У: Мэйкон (20), Рэйнольдс (13), Лабери, Димитриевич (оба — 9)

6 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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