Перасович: «Мы играли без должной энергии, без концентрации — для нашей команды это абсолютно недопустимо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары» (86:74).

«Мы играли с «Самарой» товарищеские игры перед сезоном, и это вторая официальная наша игра — и мы каждый раз испытываем проблемы с этой командой, играем хуже, чем с другими соперниками. Мы играли без должной энергии, особенно в начале матча, без концентрации — для нашей команды это абсолютно недопустимо. Третья четверть была наиболее важной: мы набрали 8 очков подряд и начали переламывать ход игры», - цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКс идет вторым в турнирной таблице, «Самара» расположилась на 7-й позиции.