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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:37

Главный тренер УНИКСа о победе над «Зенитом»: «Мы заслужили эту победу, но это только первый шаг»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Зенитом» (82:79) в матче-открытии сезона Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю своих игроков с победой. Мы сегодня играли против лучшей команды турнира, против чемпионов. Побеждать здесь, в Петербурге, всегда сложно. Но мы сыграли очень внимательно, отлично действовали в обороне и всегда находили пути, как можно наказывать соперника за ошибки. А это нелегко.

Мы заслужили эту победу, но это только первый шаг. Но реальность такова, что нельзя расслабляться, все могут преподнести сюрпризы", — приводит слова тренера пресс-служба лиги.

БК Зенит
БК УНИКС
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Главный тренер «Зенита»: «Мы в третьей четверти просто прекратили играть»