Хантер: «Знаем, какие коррективы нужно внести перед четвертым матчем с «Локомотивом»

Форвард УНИКС Винс Хантер поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани».

«Нам предстоит четвертая игра финальной серии. Знаем, какие коррективы нужно внести в свои действия на площадке. Ожидаем очередного тяжелого матча. Если сыграем с той же интенсивностью и энергией, что и накануне, то определенно сможем рассчитывать на еще одну выездную победу», — приводит официальный сайт клуба слова Хантера.

УНИКС ведет в серии 2-1. Четвертый матч состоится на паркете «Локомотива» в субботу, 13 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.