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Единая лига ВТБ

16 мая, 07:31

Паскуаль: «Травмы поставили «Зенит» на грань, и на этой грани наших усилий было недостаточно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражения от ЦСКА (1-4) в серии за бронзу Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с победой и бронзой. К сожалению, мы не играли в финале, и за золото борются УНИКС и «Локо». Но все команды в плей-офф проявили характер, показали лучшую игру. Для нас финиш сезона получился невероятным, мы уступили казанцам на последних секундах решающего матча, а значит, были не так хороши в решающие моменты. Закончили сезон с единственным трофеем — Суперкубком Лиги ВТБ», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

Также тренер «Зенита» отметил, что травмы игроков повлияли на конечный результат команды.

«Хотели большего, но у нас было сложное лето, в течение которого мы потеряли практически всех ключевых игроков и фактически на протяжении сезона строили новую команду. Травмы поставили нас на грань, и на этой грани наших усилий было недостаточно. Сезон предопределили 1-2 владения, 1-2 подбора. Поздравления и благодарности болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Спасибо всем, кто был рядом с командой, совету клуба, президенту», — сказал Паскуаль.

В финальной серии Единой лиги ВТБ играют УНИКС и «Локомотив-Кубань». Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу казанского клуба.

БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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