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Единая лига ВТБ

29 марта, 09:20

Корстин — о Рэтан-Мэйсе: «Ксавьер проводит великолепный сезон и наверняка станет рекордсменом Лиги ВТБ»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» отметила, что защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс вряд ли получит приз самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона.

«Понятно, что Рэтан-Мэйс — лучший снайпер Единой лиги с большим отрывом, показывает выдающуюся эффективность, — отметила «СЭ» Корстин. — Не сомневаюсь, что он станет рекордсменом Лиги ВТБ по количеству набранных за один сезон очков, обойдя Кита Лэнгфорда (сейчас двух американцев разделяют 60 очков, а «Енисей» проведет еще минимум 7 матчей. — Прим. «СЭ»). Может ли Ксавьер стать MVP регулярки? Повторюсь, мы даем приз игроку из победившей команды. По этой причине несколько раз эта награда не доставалась Алексею Шведу времен выступления за «Химки», хотя он и являлся самым ярким игроком чемпионата».

В анонимном опросе генменеджеров Лиги ВТБ, который проводил «СЭ» в конце декабря 2023-го, Рэтан-Мэйс набрал больше всего голосов руководителей клубов сразу в трех ключевых номинациях: «Лучший защитник», «Лучший трансфер», «Лучший легионер».

БК Енисей
Илона Корстин
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