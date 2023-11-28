Зубков о Шведе: «Рад, что у него все получается в чемпионате Китая»

Капитан «Зенита» Андрей Зубков в интервью «СЭ» отметил, что ему было бы интересно поиграть в Китайской баскетбольной лиги.

— Следите за Алексеем Шведом в Китае?

— В прямом эфире смотреть его матчи не получается. Они играют рано, у нас тренировки в это время. Смотрю хайлайты. Рад, что у него все хорошо, все получается в новом чемпионате. Читал интервью Леши, где он говорит, что в Китае ему все нравится. Хотя не до конца в это верю. Мы были в Китае на ЧМ-2019, и тогда условия, особенно еда, оставляли желать лучшего.

— Вам было бы интересно поиграть в Поднебесной?

— Мне кажется, что там нужны легионеры, которые набирают много очков. Берут мяч и решают вопросы. Я не такой игрок, но если бы ко мне был интерес, то, вероятно, я бы попробовал что-то новое. Но для начала надо закончить этот сезон, а там уже поговорим. Сейчас все мысли о «Зените».

В ноябре Швед был признан игроком недели в CBA.