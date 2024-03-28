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Единая лига ВТБ

28 марта, 23:48

Карасев — о победе над ЦСКА: «Сегодня нам улыбнулась удача»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от победы в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (92:91).

— В первую очередь, хочется выразить соболезнования родным и близким тех, кто пострадал в «Крокус Сити Холле». Тяжело было играть после такого, — приводит слова Карасева официальный сайт клуба. — Но главное, что спорт объединяет. Сегодня что мы, что ЦСКА показали отличный баскетбол, и я думаю, что все зрители, которые были в зале и которые смотрели по телевизору, получили наслаждение. Надеюсь, что мы подарили небольшой подарок для всех, кто смотрел матч.

— Почему «Зенит» подпустил ЦСКА в счете после «+21»?

— Мы немного, может, поверили в то, что уже победили. Не очень грамотно сыграли последние атаки, 2-3 раза потеряли мяч в последние минуты. ЦСКА в то же время хорошо двигал мяч, находил свободных игроков, забил те броски, которые не забил в первой половине. Это баскетбольные качели. Сегодня нам улыбнулась удача, но понятное дело, что нам есть, над чем работать. Нужно прогрессировать во многих аспектах, но победа есть победа. Довольны, что забрали этот важный матч, теперь будем готовиться к «Енисею».

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Георгий Жбанов (в&nbsp;центре) и&nbsp;защитник ЦСКА Мело Тримбл (справа). «Зенит» вырвал победу у ЦСКА. Тримбл из героя превратился в антигероя

Московская команда, уступая по ходу всей встречи, сумела отыграться в четвертой четверти и повести в счете, но в концовке сине-бело-голубые все же смогли одержать победу.

После этого матча «Зенит» с 22 победами занимает третье место в группе А, ЦСКА с 24 победами — на второй строчке.

Источник: https://bc-zenit.com/news/9389
БК Зенит
БК ЦСКА
Сергей Карасев (баскетбол)
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