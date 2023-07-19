«Локомотив-Кубань» объявил о подписании центрового Моргана

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Джорданом Морганом по системе «1+1», сообщает пресс-служба клуба.

31-летний Морган российским болельщикам знаком по выступлению за УНИКС. В сезоне-2020/21 центровой помог команде завоевать серебряные медали Еврокубка и Единой лиги ВТБ. В российском первенстве его статистика тогда составила 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.

Морган выступает за сборную Словении. В отборочном цикле к предстоящему Кубку мира под руководством Александра Секулича он в составе национальной команды в матчах против Израиля и Германии в среднем набирал 17,0 очка, делал 10,7 подбора и раздавал 3,5 передачи.