Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:02

«Локомотив-Кубань» объявил о подписании центрового Моргана

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Джорданом Морганом по системе «1+1», сообщает пресс-служба клуба.

31-летний Морган российским болельщикам знаком по выступлению за УНИКС. В сезоне-2020/21 центровой помог команде завоевать серебряные медали Еврокубка и Единой лиги ВТБ. В российском первенстве его статистика тогда составила 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.

Морган выступает за сборную Словении. В отборочном цикле к предстоящему Кубку мира под руководством Александра Секулича он в составе национальной команды в матчах против Израиля и Германии в среднем набирал 17,0 очка, делал 10,7 подбора и раздавал 3,5 передачи.

Источник: БК Локомотив-Кубань
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС объявил о возвращении защитника Комолова

Американский защитник Джонсон продлил контракт с «Астаной»