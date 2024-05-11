Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:07

«Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии с УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии с УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ
Telegram Дзен

Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома победил казанский УНИКС в третьем матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

Встреча во дворце спорта «Баскет-Холл» в Краснодаре завершилась со счетом 89:83 в пользу железнодорожников. Самым результативным игроком противостояния стал баскетболист гостей Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У победителей 20 очков в активе Окаро Уайта.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань». Следующий матч состоится 13 мая Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА соперничает с «Зенитом». После трех матчей армейцы ведут в серии 2-1.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 89:83 (24:22, 20:25, 23:15, 22:21)

11 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 2-1

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
1
0
Читайте также
Болельщик попал Джоковичу бутылкой по голове на турнире в Риме
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Новый шедевр Задорова, Тарасенко в топ-5 русских снайперов и шоу двух актеров от «Эдмонтона». Что произошло в Кубке Стэнли 11 мая
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Локомотив» — УНИКС: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ