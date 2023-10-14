Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:27

«Самара» обыграла МБА в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Самара» на выезде одержала победу над МБА в матче Единой лиги ВТБ — 77:65.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джастин Роберстон, набравший 17 очков и 5 подборов. Лучшим среди хозяев стал Андрей Лопатин — 15 очков и 5 подборов.

«Самара» после 4 матчей занимает 5-е место в Единой лиге ВТБ. МБА идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Самара» — 65:77 (18:21, 16:19, 22:17, 9:20)

14 октября. Москва. «Баскет Холл Москва».

Баскетбол
БК МБА
БК Самара
0
Читайте также
Бах прогнозирует, что снежные виды спорта скоро исчезнут. Так ли все плохо на самом деле?
Российская фигуристка Петросян назвала Майкла Джексона великим
Пропавшую девочку нашли полицейские в Приморье
Экс-разведчик Риттер заявил, что ВСУ на грани уничтожения из-за больших потерь
Онколог назвал предупреждающий об онкологическом заболевании симптом
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карасев: «Такие перепады непозволительны, команды топ-уровня не будут нас прощать»