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Единая лига ВТБ

27 марта, 20:13

«Минск» обыграл «Астану» и одержал первую победу в сезоне

Алина Савинова
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«Минск» дома одержал победу над «Астаной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 60:58.

Самым результативным игроком встречи стал Маркелл Джонсон из казахстанской команды, который набрал 25 очков. У клуба из Белоруссии больше всего очков на счету Григория Мотовилова (12).

Эта победа стала для «Минска» первой в сезоне. Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице. «Астана» с 12 выигранными матчами идет на предпоследней позиции в группе Б.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Астана» — 60:58 (21:14, 15:18, 17:11, 7:15)

27 марта. Минск. «Минск-арена».

Баскетбол
БК Астана
БК Минск
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