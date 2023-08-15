«Нижний Новгород» подписал двух сербских игроков Новаковича и Зечевича

«Нижний Новгород» объявил о подписании сербского форварда Алекса Новаковича и тяжелого форварда Александара Зечевича.

Контракты с игроками рассчитаны на один год.

В прошлом сезоне 26-летний Зечевич выступал за польскую «Зелену Гуру» и входил в число лидеров по результативности: в чемпионате Польши — 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,4 передачи. В Северной европейской баскетбольной лиге его показатели достигли 11,4 очка, 6,4 подбора.

Большую часть своей карьеры 26-летний провел Новакович в родной Сербии, выступал в местном чемпионате и Адриатической лиге. В предыдущем клубе «Борац Чачак» он провел последние три сезона и в последнем продемонстрировал статистику в 9,6 очка, 4,7 подбора.