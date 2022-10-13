УНИКС нанес «Нижнему Новгороду» первое поражение и продлил свою серию до 3 побед подряд

Сегодня, 21:10
УНИКС обыграл «Нижний Новгород» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:57.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Ненад Димитриевич, набравший 19 очков.
«Нижний Новгород» потерпел первое поражение в сезоне и идет на четвертом месте в турнирной таблице, УНИКС лидирует с 3 победами в 3 матчах.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 57:75 (16:18, 6:21, 20:15, 15:21)
Н: Лав (10), Беленицкий, Апич (оба — 7)
У: Димитриевич (19), Рэйнольдс (15), Зайцев (10)
13 октября.