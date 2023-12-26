Опрос генменеджеров Лиги ВТБ: Ведищев — лучший руководитель

Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», показал, что больше всего голосов (4 из 14) в номинации сильнейший руководитель клуба турнира получил Андрей Ведищев. Функционер занимает пост президента «Локомотива-Кубань» с 2012 года.

Фото «СЭ»

По три руководителя проголосовали за Евгения Богачева (УНИКС) и Андрея Ватутина (ЦСКА). Еще по одному голосу получили Владимир Петроковский («Енисей»), Камо Погосян («Самара») и Владимир Родионов (бессменный босс саратовского «Автодор» ушел из жизни 18 декабря 2023 года). Еще один генменеджер не смог определиться с ответом.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.