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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:20

Опрос генменеджеров Лиги ВТБ: Ведищев — лучший руководитель

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Ведищев.
Фото Соцсети
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Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», показал, что больше всего голосов (4 из 14) в номинации сильнейший руководитель клуба турнира получил Андрей Ведищев. Функционер занимает пост президента «Локомотива-Кубань» с 2012 года.

Фото «СЭ»

По три руководителя проголосовали за Евгения Богачева (УНИКС) и Андрея Ватутина (ЦСКА). Еще по одному голосу получили Владимир Петроковский («Енисей»), Камо Погосян («Самара») и Владимир Родионов (бессменный босс саратовского «Автодор» ушел из жизни 18 декабря 2023 года). Еще один генменеджер не смог определиться с ответом.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.

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