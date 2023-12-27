Агент Шведа рассказал, что ему сначала не понравился выбор Алексея в пользу Китая

Агент защитника «Шаньси» Алексея Шведа Обрад Фимич в интервью «СЭ» прокомментировал анонимный опрос генеральных менеджеров Лиги ВТБ, в которой 35-летний защитник победил в одной из самых престижных номинаций: «лучший игрок в истории турнира».

— Хочу выразить благодарность за доверие генменеджерам клубов Лиги ВТБ, которые признали клиента AltiSport лучшим игроком в истории турнира, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — Это приятно нам как агентству и самому Алексею.

— Что скажете про его игру в Китае? Насколько крутым получился дебют?

— Если честно, то, когда летом он решил отказать испанскому клубу, выступающему в Евролиге, я был расстроен. Думал, что выбор в пользу Китая — ошибочный. Однако уже спустя две недели я понял, что Алексей был прав. Это было самое правильное решение на этом этапе карьеры. Он открывает для себя новый рынок, новые возможности и получает новый спортивный вызов. Шведа очень хорошо приняли болельщики, клуб, вся китайская пресса. Все в восторге от его понимания игры. Особенно партнеры по команде, чей уровень рядом с Алексеем серьезно повысился. Например, основной центровой «Шаньси» до прихода Шведа набирал по 5-6 очков в среднем за игру, но с помощью такого сильного плеймейкера его показатели поднялись до 15-20 очков.