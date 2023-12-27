Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:30

Агент Шведа рассказал, что ему сначала не понравился выбор Алексея в пользу Китая

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Агент защитника «Шаньси» Алексея Шведа Обрад Фимич в интервью «СЭ» прокомментировал анонимный опрос генеральных менеджеров Лиги ВТБ, в которой 35-летний защитник победил в одной из самых престижных номинаций: «лучший игрок в истории турнира».

Алексей Швед и&nbsp;Обрад Фимич. «В Лиге ВТБ минимум пять человек получают больше, чем Швед в Китае»

— Хочу выразить благодарность за доверие генменеджерам клубов Лиги ВТБ, которые признали клиента AltiSport лучшим игроком в истории турнира, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — Это приятно нам как агентству и самому Алексею.

— Что скажете про его игру в Китае? Насколько крутым получился дебют?

— Если честно, то, когда летом он решил отказать испанскому клубу, выступающему в Евролиге, я был расстроен. Думал, что выбор в пользу Китая — ошибочный. Однако уже спустя две недели я понял, что Алексей был прав. Это было самое правильное решение на этом этапе карьеры. Он открывает для себя новый рынок, новые возможности и получает новый спортивный вызов. Шведа очень хорошо приняли болельщики, клуб, вся китайская пресса. Все в восторге от его понимания игры. Особенно партнеры по команде, чей уровень рядом с Алексеем серьезно повысился. Например, основной центровой «Шаньси» до прихода Шведа набирал по 5-6 очков в среднем за игру, но с помощью такого сильного плеймейкера его показатели поднялись до 15-20 очков.

Алексей Швед
0
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Опрос генменеджеров Лиги ВТБ: Ведищев — лучший руководитель