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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:08

Панов считает, что средний уровень команд Единой лиги ВТБ становится выше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный серебряный призер чемпионатов мира и президент «Пари НН» Сергей Панов считает, что средний уровень команд и конкуренция в баскетбольной Единой лиге ВТБ становятся выше с каждым годом.

«Мы довольны тем, как прошла наша подготовка к сезону. У нас собралась хорошая команда, мы будем бороться за высокие места. Наша задача — выходить и побеждать в каждом матче. Не могу выделить какого-то одного главного соперника, в лиге средний уровень команд и конкуренция растет с каждым годом, у нас будет много тяжелых матчей», — приводит слова Панова ТАСС.

В первом туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нижегородцы в гостях победили «МИНСК» со счетом 89:60.

Источник: https://tass.ru/sport/18892071
Баскетбол
БК Нижний Новгород
Сергей Панов
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