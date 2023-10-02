Панов считает, что средний уровень команд Единой лиги ВТБ становится выше

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира и президент «Пари НН» Сергей Панов считает, что средний уровень команд и конкуренция в баскетбольной Единой лиге ВТБ становятся выше с каждым годом.

«Мы довольны тем, как прошла наша подготовка к сезону. У нас собралась хорошая команда, мы будем бороться за высокие места. Наша задача — выходить и побеждать в каждом матче. Не могу выделить какого-то одного главного соперника, в лиге средний уровень команд и конкуренция растет с каждым годом, у нас будет много тяжелых матчей», — приводит слова Панова ТАСС.

В первом туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нижегородцы в гостях победили «МИНСК» со счетом 89:60.