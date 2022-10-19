Паскуаль объяснил, как «Зениту» удалось разгромить «Енисей»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Енисеем» (89:61) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю свою команду с победой. Мы очень рады, учитывая, как всегда сложно играть в Красноярске. На мой взгляд, «Енисей» лучше выглядел в начале матча, однако мы шаг за шагом продолжали добавлять как в защите, так и в нападении, что стало ключевым фактором в победе», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

«Зенит» одержал третью победу подряд и идет на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Енисей» потерпел четвертое поражение в четырех играх и идет на предпоследнем, 11-м месте.