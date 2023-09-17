Призер Олимпиады-2020 Писклов не сможет помочь «Уралмашу» на старте сезона

Один из лидеров дебютантов Единой лиги ВТБ, серебряный призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов в конце августа перенес операцию на голеностопном суставе.

Сроки восстановления займут порядка 2,5 месяцев. Об этом «СЭ» рассказал исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов.

«Операция состоялась 21 августа, — отметил Доманов «СЭ». — У Кирилла была чистка голеностопного сустава. Плюс пластика передней таранно-малоберцовой связки. Сейчас защитник тренируется без беговых упражнений. Делает укрепляющие тренировки на различные мелкие мышцы и стабилизаторы в тренажерном зале, плавает в бассейне и работает на велотренажере. Плюс бросковые тренировки. Сроки возвращения — примерно середина ноября. Возможно, немного раньше».

Свой первый матч «Уралмаш» в Лиге ВТБ проведет 2 октября на выезде с «Зенитом». Первую домашнюю игру — 6 октября с «Руной». В прошлом сезоне Писклов в среднем набирал 11,3 очка, 4 подбора и 3,8 передачи в Суперлиге.