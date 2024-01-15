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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:50

Фрейзер о предстоящих матчах Кубка России: «С «Самарой» нас ждет тяжелое испытание»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился мнение о предстоящем четвертьфинале Кубка России-2023/24 с «Самарой». Первый матч пройдет 17 января в «Самаре», ответный — 7 февраля в Санкт-Петербурге.

«Уверен, что нас ждут непростые игры с «Самарой», — отметил «СЭ» Трент Фрейзер. — В своей голове я готовлюсь к очень серьезной схватке. У них сильная команда, но наша цель вновь выйти в «Финал четырех».

Также американский легионер «Зенита» прокомментировал тяжелую победу своей команды над «Автодором» в рамках Единой лиги ВТБ (86:85).

«Знали, что игроки «Автодора» приедут в Петербург за победой, что будет тяжело и непросто физически, — продолжил Фрейзер. — Во второй половине они наказывали нас за проигранный щит, играли агрессивно.
Нам нужно играть лучше в концовках и контролировать темп игры. В целом мы проделали неплохую работу в последней четверти и вернувшись за счет игры в защите. Победа очень неуверенная, но нужно быть довольными, что мы ее добились. Да, есть вещи, которые нужно улучшать, но победа есть победа, важно только то, побеждаешь ты или нет».

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет 20 января с УНИКСом в Казани.

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