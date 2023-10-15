«Руна» уступила «Нижнему Новгороду» и потерпела первое поражение в сезоне

Сегодня, 18:00
«Руна» проиграла «Нижнему Новгороду» дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:82.
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты хозяев Джеремайя Хилл и Кирилл Савин — оба набрали по 17 очков.
«Руна» потерпела первое поражение в сезоне-2023/24, до этого москвичи выиграли три встречи подряд. У «Нижнего Новгорода» три победы в трех матчах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Руна» (Москва) — «Нижний Новгород» — 78:82 (19:22, 18:21, 19:20, 22:19)
Р: Хилл, Савин (оба — 17), Таюс (16)
Н: Кози (15), Аллен (14), Воронцевич (11)