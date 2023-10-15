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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:00

«Руна» уступила «Нижнему Новгороду» и потерпела первое поражение в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Руна» проиграла «Нижнему Новгороду» дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:82.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты хозяев Джеремайя Хилл и Кирилл Савин — оба набрали по 17 очков.

«Руна» потерпела первое поражение в сезоне-2023/24, до этого москвичи выиграли три встречи подряд. У «Нижнего Новгорода» три победы в трех матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — «Нижний Новгород» — 78:82 (19:22, 18:21, 19:20, 22:19)

Р: Хилл, Савин (оба — 17), Таюс (16)

Н: Кози (15), Аллен (14), Воронцевич (11)

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