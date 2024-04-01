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Единая лига ВТБ

1 апреля, 21:50

«Самара» выиграла у «Руны»

Руслан Минаев
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«Самара» на выезде победила «Руну» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:67.

Самым результативным игроком встречи стал Джувэн Морган («Руна») — 18 очков.

«Самара» одержала 20-ю победу в 35 матчах и занимает второе место в группе Б. «Руна» потерпела 22-е поражение в 36 играх — 5-е место.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Руна» (Москва) — «Самара» — 67:81 (17:24, 18:22, 17:20, 15:15)

Р: Морган (18), Иванович (15), Таюс (11)

С: Томпсон (15), Хокинс (13), Гудумак, Загорац (по 11)

1 апреля. Москва. «ДС Динамо».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Руна
БК Самара
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