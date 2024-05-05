Пистиолис: «ЦСКА контролировал ход встречи с «Зенитом» от старта до финиша»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о победе над «Зенитом» (82:67) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Думаю, это была отличная игра для нас. Мы контролировали ход встречи от старта до финиша, придерживались плана, игроки показали характер. Но мы знаем, что это всего лишь первая игра, следующая будет совершенно другой. Ожидаем, что соперник отреагирует на это поражение», — сказал тренер на пресс-конференции.

Пистиолис добавил, что верит в том, что игроки ЦСКА могут играть еще лучше.

Счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.