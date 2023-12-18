Умер президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов

На 77-м году жизни скончался президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов, информирует пресс-служба клуба.

В последнее время он проходил лечение после продолжительной болезни.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех, чья жизнь связана с баскетболом», — написали в министерстве регионального спорта.

Родионов до 1982 года выступал за саратовский «Автодорожник», после стал главным тренером и президентом клуба. Он занимал свой пост на протяжении 41 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги «А», четыре раза становился серебряным призером и дважды бронзовым призером чемпионатов России.

В феврале этого года его имя внесли в Зал Славы Единой Лиги ВТБ.

«Автодор» выразил соболезнования родным и близким Родионова. Единая лига ВТБ также поддержала семью президента клуба.

О смерти Родионова высказался губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Владимир Евстафьевич стал легендой не только саратовского, но и всего отечественного баскетбола», — написал он в соцсетях.

«Автодор» с 6 победами в 17 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Матчи «Уралмаш» — УНИКС 18 декабря и «Енисей» — «Автодор» 19 декабря начнутся с минуты молчания в память о Родионове.