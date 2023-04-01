УНИКС обыграл «Парму» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

УНИКС дома обыграл «Парму» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 101:76.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэрил Мейкон, набравший 22 очка. В составе пермской команды 15 очков на счету Айзеи Риза.

Второй матч четвертьфинальной серии между УНИКСом и «Пармой» состоится в Казани 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) — «Парма-Пари» (Пермь) — 101:76 (24:20, 26:24, 26:20, 25:12)

1 апреля. Казань. «Баскет-Холл».